Alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet "C/2020 F3 Neowise" der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist. Jetzt ist es wieder so weit. Noch bis Ende Juli ist er am Nachthimmel zu erspähen - wie hier auf dem Haunsberg im Salzburger Land. | Bildquelle: dpa