Klaus Kinkel an Bord einer Transall-Maschine

In seine Amtsjahre fielen zum Beispiel die Jahre nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, die Jahre vor dem 11. September, der Völkermord in Ruanda und das Massaker an 8000 Bosniern in Srebrenica. Dieses Foto zeigt ihn an Bord einer Transall-Maschine, die ihn nach Sarajevo fliegt.