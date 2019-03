Tänzer der Sambaschule Beija-Flor

Zum Karneval in Rio erwarten die Behörden in den kommenden Tagen sieben Millionen Besucher, darunter 1,5 Millionen Touristen aus dem In- und Ausland. Nur einer kommt nicht: Der Bürgermeister von Rio hat seine Teilnahme aufgrund seines evangelikalen Glaubens abgesagt.