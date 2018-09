Geboren wurde Karl Lagerfeld am 10. September in Hamburg. So weit so gut. Das Geburtsjahr jedoch ist nicht einheitlich überliefert. Geht es nach ihm, wurde er 1935 geboren, es kursiert außerdem das Jahr 1938. Die Aussagen von Klassenkameraden und ein Eintrag ins Taufregister weisen aber auf 1933 als Geburtsjahr hin. Wie auch immer - Lagerfeld ist einer der bekanntesten Modeschöpfer der Welt, und angefangen hat seine Laufbahn in Paris. Hier gewann er 1954 einen Wettbewerb mit dem Entwurf dieses Mantels und verdiente sich als Assistent der Modeschöpfer Pierre Balmain und Jean Patou seine ersten Lorbeeren. | Bildquelle: picture-alliance / dpa