Fotografie von Karl Lagerfeld

2006 entstand das Buch "Room Service" mit einer Reihe von Fotos, einem Kurzfilm und einer ungewöhnlichen Version des Songs "Diamonds Are a Girl's Best Friend" - alles in einem Deluxe-Band zusammengefasst. Eine Champagnermarke hatte Lagerfeld gebeten eine Kampagne für sie zu erstellen. Lagerfeld schuf ein ultra-zeitgenössisches Märchen, das von einer unwiderstehlichen Anziehungskraft zwischen zwei einsamen und verführerischen Hedonisten erzählte, deren Wege sich in einem der besten Hotels von Paris kreuzen - die Frau, gespielt von Eva Herzigova, und der Mann von Brad Kroenig.