Lagerfeld 1981 beim Wiener Opernball

Für den Wiener Opernball entwarf Lagerfeld 1981 das Plakat und war im selben Jahr zu Gast in der Staatsoper. Der endgültige Durchbruch als Modedesigner kam in den 80er-Jahren. Er heuerte beim legendären Modehaus Chanel an und verhalf der damals etwas angestaubten Marke zu neuem Ruhm.