Der Mitte-Links-Kandidat Emmanuel Macron liegt laut ersten Hochrechnungen bei knapp 24 Prozent und würde damit in die Stichwahl einziehen. Der parteilose Shootingstar hätte dann die Chance, mit nur 39 Jahren als jüngster französischer Präsident in den Elysée-Palast einziehen. Mit seinem Reformprogramm umwarb er insbesondere Wähler der politischen Mitte. Er will unter anderem den Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenversicherung und das Rentensystem umkrempeln sowie die staatlichen Ausgaben senken. Ansonsten fährt Macron als einziger Kandidat einen betont Deutschland- und europafreundlichen Kurs und wirbt für eine Vertiefung von EU und Eurozone. | Bildquelle: AP