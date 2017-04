Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon: Der einstige Sozialist und Gründer der Linkspartei gibt sich als echter Volkstribun. Laut Umfragen könnte er Fillon in der ersten Wahlrunde überholen. Der 65-Jährige will mit einem 100 Milliarden Euro schweren Investitionsprogramm die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Zudem will der von den Kommunisten unterstützte Kandidat die Reichensteuer erhöhen. Zur Annäherung an Russland plant er den Austritt aus der NATO. Die EU-Verträge will Mélenchon neu verhandeln und den Stabilitätspakt aufkündigen. Seine anfängliche Drohung mit einem "Frexit" nahm er aber wieder zurück.