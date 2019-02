Kaiser Akihito - ein Porträt in Bildern

Videoansprache von Kaiser Akihito

Im August 2016 zeigt sich Kaiser Akihito besorgt über seine nachlassenden Kräfte. Er sei nun mehr als 80 Jahre alt und er habe bereits zwei Operationen hinter sich, sagt Akihito in einer seltenen, im Fernsehen ausgestrahlten Rede. "Ich bin besorgt, dass es für mich schwierig wird, meine Aufgaben als Symbol des Staates mit voller Kraft zu erfüllen, wie ich das bis jetzt getan habe", sagt Akihito - und deutet damit einen Rückzug an. Direkt äußert sich der 82-Jährige in der rund zehnminütigen Rede allerdings nicht zu möglichen Überlegungen, den Thron noch zu Lebzeiten an seinen Sohn zu übergeben.