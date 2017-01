Der Winter ist in Europa angekommen

Eine Kältewelle lässt die Menschen in weiten Teilen Europas bibbern. In Deutschland sanken die Temperaturen in der Nacht zu Freitag vor allem im Süden auf die bisher tiefsten Werte des Winters. In Bayern herrscht besonders strenger Frost. In Schorndorf-Knöbling (Oberpfalz) gingen die Temperaturen bis zu minus 22,6 Grad runter. Noch kälter war es nur auf der Zugspitze mit minus 26,6 Grad. Bei einem Ausflug über den Königssee zeigt sich der Winter von seiner schönen Seite. | Bildquelle: dpa