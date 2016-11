Mögliche Kandidaten für Trumps Kabinett

Rudy Giuliani

Für das Justizministerium wird Rudy Giuliani gehandelt - früher mal Bürgermeister von New York. Auf vielen Wahlkampfveranstaltungen Trumps wirkte er als eine Art Einpeitscher. In seiner Zeit als Bürgermeister erlangte er überregionale Aufmerksamkeit durch seinen harten, häufig als rassistisch kritisierten Kurs in der Verbrechensbekämpfung. Zuletzt beschimpfte er Demonstranten gegen den Wahlausgang als "verwöhnte Heulsusen".