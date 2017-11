Jo Brauner liest die Nachricht zur Grenzöffnung

Jo Brauner hatte Dienst, als am 9. November 1989 die Mauer fiel. "Darüber habe ich so oft gesprochen und so viel geschrieben, dass ich

irgendwann schon dachte: Ohne mich wäre die Mauer nie gefallen", sagt Brauner lachend. Die Sendung war für ihn auch persönlich sehr berührend, da seine Verwandten in der DDR wohnten.