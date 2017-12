Am 21. Dezember 1937 kommt Jane Seymour Fonda in New York zur Welt. Die Tochter des bekannten Bühnen- und Filmschauspielers Henry Fonda geht nach nach ihrer Ausbildung an der weltberühmten New Yorker Schauspielschule "Actors Studio" an den Broadway. 1960 dreht sie mit "Je länger - je lieber" ihren ersten Film. Hier ist sie mit ihrem Filmpartner Anthony Perkins zu sehen. | Bildquelle: picture alliance / Everett Colle