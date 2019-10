Infografik: Umfrage - Urlaubsziel Ost- oder Westdeutschland

Und wie sieht es mit dem Reisen zwischen Ost und West aus? 62 Prozent der Westdeutschen haben schon mal im Osten Urlaub gemacht. Das bedeutet aber auch: mehr als jeder Dritte aus dem Westen hat noch nie Ferien in Ostdeutschland verbracht. Deutlich häufiger waren Ostdeutsche im Westen. 77 Prozent der Menschen aus dem Osten sind schon in die westdeutschen Bundesländer gereist.



Infratest dimap hat für die Umfrage 1029 Deutsche (518 aus dem Westen, 505 aus Deutschland-Ost) befragt. Die Stichprobe erfolgte durch repräsentative Zufallsauswahl, die Interviews wurden telefonisch in der Zeit zwischen dem 27. August und dem 3. September für die NDR-Dokumentation "Einheitsland" durchgeführt. Sie ist am 30.10. um 21 Uhr im NDR zu sehen.