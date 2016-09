Juden und Araber - Fotografien von Herlinde Koelbl

Shlomo Pappenheim (Rabbi): "Der Messias ist noch nicht gekommen. Deshalb dürfen wir uns nicht auf Wunder verlassen, sondern müssen

weiterarbeiten, um uns mit unseren arabischen Nachbarn zu verständigen. In unserem Schrifttum steht, dass die arabischen Nachbarn die Nachkommen sind von Ismail, dem Sohn Abrahams, und das Recht haben, in Israel zu leben. Alles andere ist gefährlicher Messianismus, der uns in unserer Geschichte schon viel gekostet hat."

Raphie Etgar (Chefkurator / The Museum on the Seam, Jerusalem): "Ich schätze die Einstellung von Rabbi Pappenheim - für mich eine in der orthodoxen Gemeinschaft einzigartige Sichtweise. Ich hoffe, wir haben noch häufiger die Gelegenheit, uns auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Das Wichtigste zwischen Menschen sind gegenseitige Großzügigkeit und der Respekt voreinander. Denn wenn man etwas gibt, bekommt man auch etwas zurück." | Bildquelle: Herlinde Koelbl