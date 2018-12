Helmut Schmidt

In der Ostpolitik setzt Schmidt den Kurs seines Vorgängers fort. In Schmidts erste Amtszeit bis 1976 fällt die Unterzeichnung der Verträge zur "Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (KSZE) und die erste Begegnung mit DDR-Staatschef Erich Honecker im August 1975 in Helsinki. Ein weiteres Treffen zwischen Honecker und Schmidt findet im Dezember 1981 statt. Schmidt reist zum deutsch-deutschen Gipfel in die DDR.