100. Geburtstag von Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll

Heinrich Böll

In den 1980er-Jahren engagierte sich Böll in der Friedensbewegung und für die Gründung der Partei der Grünen. Er beteiligte sich 1983 an der Blockade des US-Militärdepot in Mutlangen. Trotz monatelanger Proteste stimmte der Bundestag am 22. November 1983 der Stationierung von Pershing-II-Raketen mit atomaren Sprengköpfen in Mutlangen zu.