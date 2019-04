Hannelore Elsner - Kinoplakat

Mit 16 Jahren wurde Hannelore Elsner in München bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter von dem türkischen Regisseur Halit Refig entdeckt. Ihr Kinodebüt gab sie 1961 in dem Film "Das Mädchen mit den schmalen Hüften". In mehr als 200 Film- und Fernsehrollen spielte die Schauspielerin mit dem strahlenden Lachen und der markanten Stimme.