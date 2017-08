Muslimische Wallfahrt Hadsch hat begonnen

Auf einem Markt werden Tiere zum Opferfest Eid al-Adha angeboten

Am Freitag, dem dritten Tag der Wallfahrt, feiern die Muslime weltweit das Opferfest Eid al-Adha. Hierbei ist es üblich ein Tier zu opfern. Märkte in aller Welt - wie hier in Abidjan (Elfenbeinküste) - bereiten sich schon jetzt auf das Opferfest vor.