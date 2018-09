Ausstellung "Bestandaufnahme Gurlitt - ein Kunsthändler im Nationalsozialismus"

Bild von Otto Mueller: Bildnis Maschka Mueller

Otto Mueller (1874–1930): "Bildnis Maschka Mueller" vor 1925, Leimtempera auf Jute, doubliert auf Leinwand



Seit dem 16. Februar 1925 gehörte Muellers Porträt von Maschka dem Wallraf-Richartz-Museum in Köln. Der Galerist Ferdinand Möller hatte es für 3000 Mark an den damaligen Direktor Hans F. Secker verkauft. Später wurde der Name Möller aus dem Inventarbuch des Museums gestrichen und durch Nierendorf ersetzt. Welche der Herkunftsangaben korrekt ist, bleibt unklar. 1937 wurde das Bildnis von einer Beschlagnahmekommission der Reichskammer der bildenden Künste als "Entartete Kunst" sichergestellt und erhielt die Nummer 14771. Als "international verwertbares" Werk eingestuft, kam es im August 1938 zur Auswahl für die Kunsthändler und Interessenten in das Schloss Schönhausen im Norden von Berlin. 1939 wurde es von dem Schweizer Galeristen Theodor Fischer in der Auktion "Gemälde und Plastiken moderner Meister aus deutschen Museen" für einen Schätzpreis von 600 CHF angeboten. Das Bildnis erhielt aber keinen Zuschlag und blieb in der Luzerner Galerie. Am 12. März 1941 erwarb Gurlitt das Gemälde im Rahmen eines Tauschvertrags mit dem RMfVP. | Bildquelle: Kunstmuseum Bern, Legat Cornelius Gurlitt 2014, Inv.Nr. G 17.014