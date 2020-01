Grünen-Promis gestern und heute

Er ist bald das Gesicht der ersten grünen Bundestagsfraktion: Joschka Fischer. Mit Turnschuhen und Sonnenbrille verkörpert er die Unangepasstheit der Partei in den 1980er-Jahren. Schnell wird Fischer der erste grüne Minister - 1985 tritt er als Umweltminister in die hessische Landesregierung ein. In der Regierung Schröder wird er 1998 Außenminister.

Verändern Sie die Darstellung durch Bewegen des Bildschiebers.