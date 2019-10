Die Zahl der Arbeitslosen war im Osten seit der Wende immer höher als in den westdeutschen Bundesländern. Sie erreichte in ganz Deutschland 2005 ihren Höchstwert. Auch in beiden Landesteilen war es das Jahr mit den meisten Menschen ohne Job. Der Unterschied zwischen Ost und West war in keinem Jahr so groß wie 2005. Seitdem ist die Arbeitslosenzahl im ganzen Land kontinuierlich gesunken. 2018 erreichten sie den niedrigsten Stand mit 5,2 Prozent bundesweit, 4,8 Prozent im Westen und 6,9 Prozent im Osten.