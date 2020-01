Ricky Gervais

Eröffnet wurde die Show mit bissigen Bemerkungen von Gastgeber Ricky Gervais. Den versammelten Vertretern der Filmstudios sagte er, dass der Journalist Ronan Farrow, der Fälle von sexuellem Fehlverhalten in Hollywood aufgedeckt hat, auch hinter ihnen her sei. Zudem machte sich Gervais über die Heuchelei in der Traumfabrik lustig: Die Stars arbeiteten für Konzerne wie Apple, Amazon und Walt Disney Co, während sie in Reden auf sozialen Wandel pochten. "Ihr seid in keiner Position, die Öffentlichkeit über irgendetwas zu belehren", stichelte der Komiker vor der versammelten Hollywoodschar. "Ihr wisst nichts über die echte Welt. Die meisten von euch haben weniger Zeit in der Schule verbracht als Greta Thunberg, wenn ihr also gewinnt, kommt hoch, nehmt euren Preis an, dankt eurem Agenten und eurem Gott und verpisst euch."