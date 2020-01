Die Geschichte der Grünen

Jutta Ditfurth

Zuspitzung der Auseinandersetzungen zwischen Fundamentalisten und Realos auf der Bundesversammlung am 27. April 1991: Jutta Ditfurth kündigte in Neumünster in einer leidenschaftlichen Rede den Austritt der radikalökologischen Linken aus der Partei an. Wenig später gründen diese die "Ökologische Linke". Die Grünen beschließen in Neumünster eine Reform ihrer Parteistruktur.