Politiker würdigen früheren US-Präsidenten George H.W. Bush

Blick auf den Sarg von George H.W. Bush im Kapitol in Washington

In Washington wird Bush in der Rotunde des Kapitols bis Mittwochmorgen (Ortszeit) aufgebahrt, damit die Menschen Abschied nehmen können vom 41. Präsidenten der USA. Am Mittwoch wird er dann mit einem Staatsakt in der Nationalen Kathedrale zu Washington geehrt.