Wer könnte auf Gauck folgen?

Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Gerda Hasselfeldt

CSU-Kandidaten gelten zwar als kaum durchsetzbar, Grund dafür ist vor allem der Kurs von Parteichef Horst Seehofer in der Flüchtlingskrise. Allenfalls Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt genießt über ihre Partei hinaus ein so hohes Ansehen, dass sie überhaupt als präsidial gelten könnte, heißt es in der Union.