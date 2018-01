Zeichnung von Mohandas Karamchand Gandhi als Rechtsanwalt in Südafrika

1893 schickte die Familie Gandhi in einer Rechtssache nach Pretoria in Südafrika. Als er 1893 ankam, plante er, nur ein Jahr zu bleiben. Nachdem er rassistische Diskriminierung erfahren hatte, führte er den politischen Widerstand der indischen Gemeinschaft gegen den Rassismus Südafrikas an und kehrte erst 1914 nach Indien zurück. In dieser Zeit wurde Gandhi als erster indischer Anwalt vom Obersten Gerichtshof in Natal als Anwalt zugelassen. 1903 ließ er sich als Rechtsanwalt in Johannesburg nieder