Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo

Er habe lange und gewaltlos für fundamentale Menschenrechte in China gekämpft, so das norwegische Nobelkomitee über den chinesischen Regimekritiker Liu Xiaobo, der den Friedensnobelpreis 2010 erhielt. Weder Liu, der in China inhaftiert war, noch seine unter Hausarrest stehende Ehefrau Liu Xia konnten an der Zeremonie in der norwegischen Hauptstadt teilnehmen.