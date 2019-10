Fernsehturm Berlin Restaurant

Das Restaurant des Berliner Fernsehturms heute. Zur Eröffnung am 3. Oktober 1969 standen Schildkrötensuppe, Kaffee französisch im Glas und sowjetischer Wodka auf der Speisekarte. Das Café in der charakteristischen Kugel dreht sich in der Regel in einer Stunde einmal im Kreis.