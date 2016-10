Kolumbiens blutiger Konflikt

FARC-Chef Timoleón Jiménez (rechts), Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos (links) und Kubas Präsident Raul Castro bei der Unterzeichnung des Waffenstillstands am 23. Juni 2016 in Havanna

Das Abkommen sollte die Entwaffnung der Rebellen, ihre Umwandlung in eine politische Partei und die Wiedergutmachung für die Opfer regeln. Es stellte eine Amnestie für die Rebellen in Aussicht, allerdings nicht bei Schwerverbrechen wie Massaker, Folter oder Vergewaltigungen. Noch am Samstag hatte sich die FARC zur Entschädigung der Opfer bereit erklärt, davor entschuldigte sie sich wiederholt für das von ihr verursachte Leid.