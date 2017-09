"Europas Tor zum Weltraum" - 50 Jahre ESOC in Darmstadt

Der erste Satellit ''Esro 2B''

Das Team des ESOC brachte seit seiner Einweihung am 8. September 1967 rund 80 Satelliten in den Weltraum. Der erste Satellit, der die Erde unter Kontrolle des ESOC umkreiste, hob im Mai 1968 an Bord einer US-Rakete ab. Er hieß ESRO-2B.