Frontex-Mitarbeiter stehen neben einem Auto der Agentur

In der Migrationspolitik machte das Europaparlament im Juli 2016 den Weg für die Weiterentwicklung der Grenzschutzagentur Frontex zu einer gemeinsamen EU-Grenz- und Küstenwache frei. Sie kann kurzfristig Einsatzteams an EU-Außengrenzen schicken, um die dortigen nationalen Grenzschutzbehörden in schwierigen Situationen zu unterstützen. Zum neuen Aufgabenspektrum gehört auch eine wichtigere Rolle bei der Abschiebung von Flüchtlingen. Die Frontex-Mitarbeiter sollen unter anderem Behörden in den betroffenen Mitgliedsländern dabei unterstützen, Migranten ohne Papiere zu identifizieren, Reisedokumente aus Drittstaaten anzufordern und Unterlagen für die Abschiebung vorzubereiten. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Zoll in den betroffenen Mitgliedsländern an der EU-Außengrenze wird durch die Reform verstärkt. Eine wichtige Aufgabe liegt in der Analyse von Risiken für die Sicherheit an den EU-Außengrenzen sowie in der Beobachtung der Lage an den Grenzen. Die Reform brachte auch eine deutliche personelle Aufstockung mit sich. Frontex kann infolge der Neuerungen neben einem festen Stamm von Mitarbeitern auf bis 1500 Beamte aus dem sogenannten Soforteinsatzpool zurückgreifen, für den die Mitgliedsstaaten Personal abstellen. Die neue EU-Grenz- und Küstenwache nahm ihre Arbeit im Oktober 2016 auf. im April 2019 stimme das Europaparlament einer weiteren Aufstockung des Frontex-Personals zu - bis 2021 soll eine ständige Reserve von 5000 Einsatzkräften aufgebaut werden, die bis 2027 auf 10.000 wachsen soll. Die Regierungen der EU-Staaten müssen dieser Erweiterung allerdings noch zustimmen, bevor sie wirksam werden kann.