Elvis Presley

Am 8. Januar 1935 wurde Elvis Aaron Presley in Tupelo/Mississippi geboren. Er stammte aus der Arbeiterklasse: Seine Mutter war Näherin in einer Fabrik, sein Vater Baumwollpflücker und Fabrikarbeiter. Die Familie gehörte einer Freikirche - The First Assembly of God - an. In der Gemeinde hörte Elvis Presley als Kind Gospels und Spirituals, Musik also, die später neben Country und der Blues-Musik der Schwarzen seinen Musikstil beeinflussen sollte.