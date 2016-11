Donald Trump - die Karriere des Republikaners

Donald Trump mit Modell eines Wolkenkratzers

1974 übernahm Donald Trump das Unternehmen des Vaters. In dem in den 1970er-Jahren heruntergekommenen New York konzentrierte sich Trump auf Luxusprojekte. Er profitierte davon, dass die Stadt Investoren mit Subventionen lockte. Hier hält er 1980 das Modell des Trump Towers in der Hand, den er in der Fifth Avenue in Manhattan baute und in dem er bis heute wohnt.