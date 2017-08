20. Todestag von Prinzessin Diana

Prinz William und Prinz Harry gehen hinter dem Sarg von Prinzessin Diana hinterher

Die Trauerfeier findet am 6. September in der Londoner Westminster Abbey statt. Mit gesenktem Kopf begleiten die beiden Söhne den Sarg ihrer Mutter durch London. An ihrer Seite: Prinz Philip (l), Prinz Charles (r) und Earl Charles Spencer (Mitte) - der Bruder von Prinzessin Diana.