Selfie von Teilnehmern von "Deutschland spricht"

"In den Details hatten wir recht unterschiedliche Ansichten (spezifisch Thema Flüchtlinge und Sexismus), aber in den grundlegenden Dingen waren wir überraschenderweise einer Meinung", schreibt die 24-jährige Studentin Janike Bolter aus Berlin: In der Gesellschaft fehle Kommunikation, die Medien polarisierten zu sehr "und es gibt nur noch Schwarz und Weiß".



Eine ihrer Erkenntnisse dementsprechend: selbst weniger in Schwarz-Weiß zu denken. "Nur weil es die AfD anspricht, ist es nicht rechts und sollte diskutiert werden, das nimmt ihnen auch etwas Wind aus den Segeln."