Diese US-Demokraten wollen Präsident werden

Die US-Senatorin Kirsten Gilibrand

US-Senatorin Kirsten Gillibrand (* 1966) kündigte ihre Kandidatur in einer Talkshow an. Die Juristin ist im Senat die Nachfolgerin von Hillary Clinton - als diese 2009 Außenministerin wurde, gewann Gillibrand ihren New Yorker Wahlbezirk und verteidigte ihn seither. In der Partei gilt sie als liberal. In der Debatte über sexuellen Missbrauch ("MeToo") war sie eine der führenden Stimmen der Demokraten.