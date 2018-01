Dagmar Berghoff

Dagmar Berghoff wurde am 25. Januar 1943 in Berlin geboren und wuchs in der Nähe von Hamburg auf. Sie studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg. 1967 ging sie nach Baden-Baden und arbeitete beim SWR als Fernsehansagerin, Moderatorin und Hörfunksprecherin.