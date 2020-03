Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt eine Presseerklärung zur Verbreitung des Coronavirus

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag eine Presseerklärung zur Verbreitung des Coronavirus Covid-19 im Bundeskanzleramt in Berlin abgegeben, in der die Anzahl der zugelassenen Journalisten begrenzt wurde und diese auf Abstand zueinander gesetzt wurden.