50 Jahre nach Jungfernflug der "Concorde"

Eine Concorde der Air France (r) und eine Maschine gleichen Typs der British Airways (l) nach ihrer Landung auf dem Kennedy Flughafen in New York am 22. November 1977.

1977 nahmen Air France und British Airways den Linienverkehr nach New York auf. Hier sind eine "Concorde" der Air France (r) und eine Maschine gleichen Typs der British Airways (l) nach ihrer Landung auf dem Kennedy Flughafen in New York am 22. November 1977 zu sehen.