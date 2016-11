Fidel Castro

Flucht von Kubanern in die peruanische Botschaft

In den 1980er-Jahren wuchs die Unzufriedenheit in Kuba über die desolate ökonomische Lage. Anfang April 1980 kam es zu einer Massenflucht in die peruanische Botschaft in Havanna. Insgesamt flüchteten in diesem Jahr 120.000 Kubaner in die USA.