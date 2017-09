Der Wahlabend

Christian Lindner auf der FDP-Wahlparty

Im Hans-Dietrich-Genscher-Haus in Berlin, der Parteizentrale der FDP, herrscht Freude und Dankbarkeit. Nachdem die Partei 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, ist sie nun mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Lindner wieder im Bundestag und hat gute Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung in einer so genannten Jamaika-Koalition.