Rekorde im Bundestag und bei Bundestagswahlen

Die ältesten Bundestagsabgeordneten

Der langjährige Bundeskanzler Konrad Adenauer gehörte bis zu seinem Tod 1967 dem Deutschen Bundestag an. Er war mit 91 Jahren, drei Monaten und 14 Tagen der bislang älteste Parlamentarier. Marie-Elisabeth Lüders, die den Bundestag 1953 und 1957 als Alterspräsidentin eröffnete, gehörte dem Parlament bis 1961 an. Bei ihrem Ausscheiden war sie 83 Jahre, drei Monate und 22 Tage alt. Stefan Heym war 82 Jahre, sechs Monate und 21 Tage alt, als er sein Mandat im Oktober 1995 niederlegte. Robert Pferdmenges war 1961 Alterspräsident des Bundestages. Als er ein Jahr später starb, war er 82 Jahre, sechs Monate und zwei Tage alt. In der aktuellen Legislaturperiode hat es Heinz Riesenhuber neu in die Top 5 geschafft. Er wird am Tag der Bundestagswahl 81 Jahre, neun Monate und 24 Tage alt sein.