Deutschlands Bundespräsidenten

Horst Köhler mit seiner Frau bei der Rücktrittserklärung vom Amt des Bundespräsidenten

Sein Nachfolger Horst Köhler kam vom Internationalen Währungsfonds ins höchste Staatsamt. Aus einem Spitzenbanker wurde der Bundespräsident - und Köhler machte schnell klar, dass er sich in diesem neuen Amt nicht mit dem Repräsentieren begnügen würde. Unprätentiös im Auftreten, hart in der Sache - etwa, wenn er mehr Anstand in der Politik anmahnte. Seine Amtszeit endete überraschend nach einem Interview, in dem er über die Rolle der Bundeswehr räsonierte. Seine These, dass eine Exportnation wie Deutschland notfalls auch militärisch ihre Interessen wahren müsse, sorgte für harsche Kritik. Sichtlich angefasst sagte Köhler wenige Tage später: "Die Kritik lässt den notwendigen Respekt für mein Amt vermissen", und trat zurück.