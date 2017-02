Deutschlands Bundespräsidenten

Karl Carstens, der fünfte Bundespräsident

Der fünfte deutsche Bundespräsident (1979 - 1984) Karl Carstens 1979 an seinem Schreibtisch in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Er war ein Verfechter konservativer Werte wie Fleiß und Pflichtbewusstsein, Familie und Nationalstolz. Der CDU-Politiker bemühte sich um engen Kontakt zur Bevölkerung. Während seiner Amtszeit legte er als "Spaziergänger der Nation" über 1500 Kilometer in Wanderschuhen zurück.