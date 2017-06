60 Jahre Deutsche Bundesbank

Nach langem Schlangestehen vor einer Leipziger Bank freut sich dieser junge Mann über seine D-Mark-Banknoten

Am 1. Juli 1990 wird die D-Mark Währung in ganz Deutschland. Die Bundesbank richtet extra 15 Filialen in den neuen Bundesländern ein. Diese verteilen das Geld an die Banken und Sparkassen. In einigen Filialen gibt es so wenige Mitarbeiter, dass Manager beim Austeilen der Währung helfen müssen.