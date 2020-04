60 Jahre Brasilia

Juscelino Kubitschek

Bereits 1893 grenzte man ein 14.400 Quadratkilometer großes Gebiet für die künftige Hauptstadt ab. Am 7. September 1922 fand die Grundsteinlegung für Brasilia in der Nähe der Stadt Planaltina statt. Erst in den 1950er-Jahren wurde das Projekt jedoch in Angriff genommen. Juscelino Kubitschek (1902-1976) erhob den Bau der Hauptstadt zum Wahlversprechen und wurde 1956 zum Präsidenten gewählt. Er trieb das Projekt mit Energie voran und binnen vier Jahren wurde Brasilia im Wesentlichen fertiggestellt.