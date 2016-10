"Don't think twice, it's alright": Literaturnobelpreis für einen Rock-Poeten

Bob Dylan

Im April 2011 erreichte die "Never Ending Tour" zum ersten Mal Vietnam. Mit dem Song "Masters of War" hatte Dylan in den 1960ern gegen den Krieg in dem Land protestiert und sich für die Friedensbewegung engagiert. Kritik von Menschenrechtsorganisationen handelte er sich ein, weil er bei einem Konzert in Peking auf seine bekanntesten Protestsongs, wie "The Times They Are A-Changin" oder "Blowin' In The Wind" verzichtet hatte.