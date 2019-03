In Südaustralien wurde dieser tote Mondfisch an den Strand gespült. Mondfische sind die schwersten Knochenfische der Erde und haben deshalb auch den Namen "Mola Mola", was Mühlstein bedeutet. Die Tiere können eine maximale Körperlänge von mehr als drei Metern und eine Höhe von bis zu vier Metern erreichen und dabei ein Gewicht von mehr als zwei Tonnen auf die Waage bringen. | Bildquelle: AFP