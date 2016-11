Wolf Biermann wird 80

Wolf Biermann bei seinem Konzert in München 1976

Während Biermann - sichtlich erschüttert von seiner Ausbürgerung - seine Tournee fortsetzte, blutete in der DDR ein großer Teil der kritischen Künstler- und Intellektuellenszene aus. Das Foto zeigt Biermann bei seinem Konzert am 25. November in München. Das Köln-Konzert wurde von der ARD am 19. November in voller Länge gezeigt. So erfuhren viele Menschen in der DDR zum ersten Mal von Biermanns Liedern.